В Удмуртии перед 1 сентября обновляют дорожную разметку у всех школ и детсадов

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В преддверии нового учебного года в Удмуртии активизировали работу по обеспечению безопасности детей на дорогах. По поручению и. о. вице-премьера Игоря Асабина муниципалитеты завершают проверку и обновление разметки и знаков возле образовательных учреждений. На сегодняшний день в республике уже нанесено 57 тыс. погонных метров предупреждающей разметки, установлено 4 км барьерных ограждений и работают 130 камер фотовидеофиксации (до конца года добавят еще 9). Также совместно с РЖД ликвидировано большинство нарушений на железнодорожных переездах.