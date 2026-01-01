Минприроды Удмуртии расследует причины массового мора рыбы в Камбарском пруду

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Специалисты Министерства природных ресурсов Удмуртии начали лабораторную проверку по факту гибели рыбы в Камбарском водохранилище. Сигнал о происшествии и неприятном запахе поступил от местных экоактивистов. Эксперты выехали на место и отобрали пробы воды для анализа на содержание вредных веществ и уровень кислорода. По результатам исследований будет приняты соответствующие меры, включая возможную расчистку дна и береговой линии водоема.