В Удмуртии создали Центр научно-технологического развития

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В Удмуртской Республике начал работу Центр научно-технологического развития. Как сообщила вице-премьер Татьяна Чуракова, ключевая задача новой структуры — внедрение местных научных разработок на реальных промышленных производствах. Центр уже запустил первый коммерческий проект и занимается созданием единой цифровой платформы для инженеров и инвесторов. Сегодня регион входит в топ-15 субъектов РФ по эффективности управления наукой и технологиями.