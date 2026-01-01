На высадку деревьев и кустарников в центре Ижевска потратят 10 млн рублей

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Администрация Ижевска ищет подрядчика для проведения масштабного озеленения улиц Советской и Ленина. Начальная стоимость тендера на портале Госзакупок составляет 10 млн рублей. В рамках контракта планируется высадить 21 мелколистную липу, 6 ясеней и более 800 кустов белого дерена, а также установить 14 уличных вазонов. Подрядчик обязан осуществлять регулярный полив, подкормку и обрезку растений, а гарантийный срок на зеленые насаждения составит 3 года.