Орнитологи объяснили гибель синиц и воробьев в Ижевске массовыми столкновениями со стеклами

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Ветеринарная служба Ижевска провела исследование по факту обнаружения мертвых синиц и воробьев в различных районах города. Инфекционные заболевания у птиц полностью исключены. По словам орнитологов, массовая гибель связана со временем вылета молодых птиц из лесов в конце августа. Не имея опыта жизни в городе, пернатые не видят прозрачные оконные стекла, отражающие небо и деревья, и разбиваются при столкновении со зданиями.