В Ижевске 18-летняя гостья из Татарстана угнала у нового знакомого «Приору» и врезалась в авто



Gemini Gemini

В Ижевске полицейские задержали 18-летнюю жительницу Татарстана по подозрению в угоне автомобиля. Потерпевший познакомился с девушкой в интернете и пригласил в гости. После распития алкоголя хозяин квартиры уснул, а гостья забрала ключи от его «Лады Приоры» и уехала. Не имея прав, девушка врезалась на светофоре в другой автомобиль и сбежала с места ДТП. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.