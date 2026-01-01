В Удмуртии 17 мигрантов решили выдворить из России

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В Удмуртии сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверку прошли более 570 иностранцев. Всего выявили 177 нарушений, 76 из них совершили иностранные граждане. Нарушителям назначили штрафы более чем на 450 тыс. рублей, 17 человек решили выдворить из России, еще 23 запретили въезд в страну. Кроме того, 13 иностранцам сократили срок пребывания, а против местных жителей возбудили шесть уголовных дел о фиктивной регистрации мигрантов.