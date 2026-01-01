Мужчине выплатят почти 20 тысяч рублей из-за опоздания на поезд в Ижевск

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Пассажир отсудил компенсацию после того, как из-за ошибки таксиста опоздал на поезд до Ижевска. Водитель решил объехать пробку, из-за чего вместо восьми километров проехал около 20. Машина прибыла к Казанскому вокзалу уже после отправления поезда. Мужчине с семьей пришлось лететь в Ижевск самолетом. Суд обязал перевозчика компенсировать стоимость железнодорожных билетов, выплатить 5 тыс. рублей за моральный вред и назначил штраф 6 665 рублей.