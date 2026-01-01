Предпринимателя из Воткинска оштрафовали за судебные материалы, созданные ИИ
Суд по интеллектуальным правам оштрафовал предпринимателя из Воткинска на 5 тыс. рублей за использование несуществующих судебных материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. Во время процесса бизнесмен привел 12 ссылок на судебную практику. Суд установил, что часть указанных актов не существовала либо содержала выводы, которых в документах не было. Штраф назначили за неуважение к суду. Представитель предпринимателя объяснил ошибки техническими неточностями при использовании ИИ.