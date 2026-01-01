Предпринимателя из Воткинска оштрафовали за судебные материалы, созданные ИИ



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Суд по интеллектуальным правам оштрафовал предпринимателя из Воткинска на 5 тыс. рублей за использование несуществующих судебных материалов, сгенерированных искусственным интеллектом. Во время процесса бизнесмен привел 12 ссылок на судебную практику. Суд установил, что часть указанных актов не существовала либо содержала выводы, которых в документах не было. Штраф назначили за неуважение к суду. Представитель предпринимателя объяснил ошибки техническими неточностями при использовании ИИ.