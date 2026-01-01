В ИжГТУ на бюджет зачислили 867 первокурсников

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В 2026 году в ИжГТУ на бюджетные места приняли 867 человек, не считая филиалов. Из них 412 являются жителями Ижевска, 324 приехали из других населенных пунктов Удмуртии, еще 131 — из других регионов России. Два абитуриента поступили со 100 баллами по физике, пятеро — как победители олимпиад. По целевому набору зачислили 98 человек, после техникумов — 187. Самыми востребованными направлениями стали прикладная математика и информатика, архитектура, строительство и информатика и вычислительная техника.