В Ижевске два брата выращивали коноплю в квартире

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В Ижевске полицейские обнаружили в квартире двух братьев плантацию конопли. Одного из мужчин — 36-летнего ранее судимого — задержали на улице Союзной, где у него нашли 26 граммов марихуаны. Позже правоохранители задержали его 42-летнего брата. В его квартире обнаружили оборудованную агролабораторию с освещением, вентиляцией и терморегуляцией, а также 13 горшков с растениями. По данным МВД, наркотики предназначались для личного употребления и продажи. Братьям грозит до 10 лет лишения свободы.