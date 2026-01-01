В Удмуртии начали запуск цифрового рубля

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С 1 сентября в Удмуртии начался запуск цифрового рубля. Воспользоваться новой формой оплаты смогут клиенты всех 12 системно значимых банков России. Цифровой рубль будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами. Кошелек можно открыть через приложение банка. Крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей также обязаны принимать цифровые рубли. Для оплаты потребуется отсканировать QR-код и выбрать соответствующий способ расчета.