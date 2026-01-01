Удмуртия стала участником проекта по углубленному изучению математики

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Удмуртия вошла в число десяти регионов — участников пилотного проекта «Математическая вертикаль для всей России». Программа реализуется Агентством стратегических инициатив совместно с правительством Москвы. В республике проект охватит 1 020 школьников. Ученики 7-х, 8-х и 10-х классов будут углубленно изучать математику, а для шестиклассников организуют математические кружки. Всего в проекте участвуют 165 школ и более 7,7 тыс. учеников.