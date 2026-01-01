Эксперты Минздрава оценили работу врачей Удмуртии



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России провели в Удмуртии трехдневную оценку работы системы здравоохранения. Эксперты изучили организацию диспансеризации, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, а также региональные программы по сохранению здоровья. По словам и. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, работа ведомства получила достаточно высокую оценку. При этом специалисты указали на направления, требующие доработки.