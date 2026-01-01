На дороге Ижевск — Аэропорт 8 сентября ограничат движение

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8 сентября на дороге Ижевск — Аэропорт с 10:00 до 20:00 будут периодически останавливать движение автомобилей и автобусов. Специалисты «Удмуртэнерго» проведут монтаж и демонтаж проводов на новых опорах. Каждый из семи проводов высоковольтной линии будут поочередно опускать на дорогу, из-за чего движение придется останавливать на 20–40 минут. Объехать участок можно по Сарапульскому тракту через Каменное и Завьялово либо по дороге Ижевск — Воткинск с поворотом на Якшур. Оперативный транспорт будут пропускать без задержек.