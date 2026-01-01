Аграрии Удмуртии собрали 453,5 тысячи тонн зерна



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Аграрии Удмуртии намолотили 453,5 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 27,3 центнера с гектара. По данным регионального Минсельхоза, нынешний показатель более чем на 200 тыс. тонн превышает результат на аналогичную дату прошлого года. Озимой пшеницы собрано с урожайностью на 6,3 центнера выше средней по зерновым. Также в республике продолжается заготовка кормов. Озимыми культурами под урожай 2027 года уже засеяно 26,7 тыс. га — 47% от плана.