Двухлетний ребёнок погиб в ДТП в Удмуртии



GigaChat GigaChat

Вечером 14 сентября на федеральной трассе в Малопургинском районе произошло ДТП, в котором погиб двухлетний мальчик. Авария случилась около 20:40. По предварительным данным Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Scania. В результате травмы получили двухлетний пассажир и 32-летняя женщина. Обоих доставили в больницу, однако ребёнка спасти не удалось. Как уточнили в Госавтоинспекции, мальчик находился на руках у матери на переднем пассажирском сиденье и перевозился без детского кресла.