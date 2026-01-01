Археологи УдГУ нашли надгробную табличку в виде полотна пилы

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Во время раскопок на улице Красной в Ижевске археологи УдГУ обнаружили необычный предмет. На первый взгляд он похож на обычное полотно пилы, однако на нём сохранились старинные надписи. Исследователи установили, что металлический диск когда-то использовался в качестве надгробной таблички. На нём удалось прочитать имя: «Пелагея Мих[айловна] Щуклина», а также дату смерти — 6 июля и указание на возраст. Вторичное использование предмета в итоге помогло сохранить его для историков и археологов.