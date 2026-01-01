В Ижевске ищут подрядчика для подсветки исторических зданий

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В Ижевске ищут подрядчика для устройства архитектурно-художественной подсветки зданий на улицах Пушкинской, Свободы, Красногеройской и Лихвинцева. Работы планируют провести в две очереди. На первом этапе подсветку установят на домах №213, 215, 217 и 219 по Пушкинской, а также на доме №228 по улице Свободы. Во вторую очередь работы проведут на домах №202, 204 и 206 по Пушкинской, №35 по Красногеройской и №46 по Лихвинцева. Часть зданий является объектами культурного наследия регионального значения. Поэтому к работам на них допустят только организации и предпринимателей с соответствующей лицензией.