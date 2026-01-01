Оборот малых предприятий Удмуртии превысил 163 млрд рублей

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С января по июнь 2026 года оборот малых предприятий Удмуртии составил 163,3 млрд рублей. По данным Удмуртстата, 59,8% этой суммы пришлось на товары собственного производства. Средняя численность работников малых предприятий за первое полугодие составила 60,1 тыс. человек. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 63,9 тыс. человек. При этом средняя зарплата выросла с 71,2 тыс. рублей в первом полугодии 2025 года до 81,4 тыс. рублей в 2026-м. Средняя зарплата работников всех компаний республики составила 87 278 рублей.