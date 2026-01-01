Ижевский конструктор Михаил Драгунов стал оружейником года

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Ижевский конструктор Михаил Драгунов получил премию «Оружейник года — 2026». Награду ему вручил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве. Михаил Драгунов представляет известную оружейную династию. Её родоначальником считается конструктор Евгений Драгунов — создатель снайперской винтовки СВД. Сам Михаил Драгунов занимается созданием оружия более 40 лет. Он отметил, что для него получение премии стало признанием вклада в сохранение отечественной оружейной школы.