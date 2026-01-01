Окурок стал причиной пожара на балконе в Ижевске



GigaChat GigaChat

14 сентября на улице 40 лет Победы в Ижевске произошёл пожар на балконе квартиры на пятом этаже девятиэтажного дома. Сообщение о возгорании поступило около 17:20. Хозяйки квартиры в момент пожара дома не было. Огонь повредил остекление и оконную раму, имущество и внутреннюю отделку кухни. Общая площадь повреждений составила 2 кв. м. Предварительной причиной возгорания МЧС назвало неосторожность при курении. Предположительно, непотушенный окурок выбросили с верхнего этажа, после чего ветер занёс его на балкон пятого этажа.