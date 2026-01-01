Отопительный сезон в Ижевске начался с социальных объектов

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В Ижевске отопительный сезон начался 21 сентября. По установленным правилам тепло должны включать, если среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C в течение пяти дней подряд. В этом году отопление решили подать раньше прежде всего в социальные учреждения. Первыми тепло получили детские сады, школы и больницы. В жилых домах отопление будут подключать после технической готовности. В этом году в городе также отремонтировали более 33 км наиболее изношенных трубопроводов.