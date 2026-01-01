В Удмуртии выявили новые фейки о выборах и мобилизации

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В Удмуртии выявили два фейковых документа, посвящённых выборам и мобилизации. В одном из них от имени врио главы республики Ольги Абрамовой якобы предлагалось открыть избирательные участки в военкоматах для призывников и военнослужащих. В администрации главы и правительства Удмуртии документ назвали ложным. Кроме того, его нет в реестре зарегистрированных нормативных правовых актов региона. Второй фейк содержит список жителей, которым якобы запрещено покидать страну с 22 сентября в случае мобилизации. К нему также приложен шаблон повестки. В ЦУР призвали проверять подобные сообщения по официальным источникам и не распространять недостоверную информацию.