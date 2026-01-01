В Глазовском районе хотят построить туркомплекс «Дом семи ключей»

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В деревне Удмуртские Ключи Глазовского района может появиться туристический комплекс «Дом семи ключей». Распоряжение о предоставлении земли под инвестиционный проект подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Сельхозкооперативу «Коммунар» предоставили в аренду без торгов участок площадью 3780 кв. м. Его разрешённое использование — туристическое обслуживание. В договор аренды должны включить существенные условия инвестиционного соглашения. При нарушении этих условий договор может быть расторгнут.