«Сумерки» возглавили прокат в Удмуртии после повторного выхода

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Первая часть киносаги «Сумерки» (18+) вновь вышла в прокат в некоторых кинотеатрах Удмуртии 17 сентября. В первый день повторного показа фильм занял первое место по кассовым сборам в республике. Картина 2008 года с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт собрала 433,3 тыс. рублей. Сеансы посетили 799 человек, средняя стоимость билета составила около 542 рублей. Остальные четыре фильма саги планируют повторно показать с октября 2026 года по февраль 2027-го. По России первый день повторного проката «Сумерек» принёс 95,3 млн рублей.