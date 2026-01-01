Археологи УдГУ привлекли судмедэкспертов к исследованию захоронений

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Археологи УдГУ начали совместную работу с сотрудниками и ординаторами кафедры судебной медицинской экспертизы ИжГМУ при изучении захоронений Троицкого кладбища Ижевска. Первые результаты исследования останков с участка на пересечении улиц Советской и Удмуртской показали наличие пулевых отверстий, переломов костей и сросшихся костей. Ранее археологи обнаруживали в районе бывшего главного кладбища старого Ижевска останки и братские могилы. Одна из версий предполагает, что часть людей могла погибнуть насильственной смертью.