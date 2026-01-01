Хор завода «Купол» выиграл гран-при конкурса «Заводовидение»

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В конкурсе «Заводовидение» в Удмуртии приняли участие более 200 работников оружейных предприятий. Всего на сцену вышли 11 коллективов, каждый исполнил по две песни, а концерт продолжался более двух часов. Гран-при получил женский хор ИЭМЗ «Купол», в котором выступают 24 сотрудницы предприятия. Самым массовым стал хор ветеранов «Купола». «БУММАШ» победил в номинации «Самое зрелищное выступление», а «Калашников» получил награду за лучший вокал. Приз зрительских симпатий достался Ижевскому механическому заводу: по итогам SMS-голосования он набрал 2109 голосов.