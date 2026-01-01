Удмуртия вошла в топ-5 регионов по явке на ДЭГ

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Удмуртия вошла в пятёрку регионов России с самой высокой явкой на дистанционном электронном голосовании. По последним данным, в республике проголосовали 92% зарегистрированных участников ДЭГ. Всего на федеральной платформе к 17:35 по московскому времени свой выбор сделали 3,6 млн человек — около 90% зарегистрированных участников. Кроме Удмуртии, высокую электронную явку показали Новгородская область — 93%, Марий Эл, Смоленская область и Чувашия — по 92%.