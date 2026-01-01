Исаев и Гарин удерживают лидерство на выборах в Госдуму в Удмуртии

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После обработки 96,6% бюллетеней в Удмуртии лидируют кандидаты от «Единой России» Андрей Исаев и Олег Гарин. В округе №38 Исаев набирает 44,96% голосов. Вторым идёт Иван Гвоздак от КПРФ с 15,97%, третьей — Татьяна Журавлева от «Новых людей» с 15,59%. В Ижевском округе №39 Гарин получает 43,93%, Юрий Балахонцев от КПРФ — 19,11%, Станислав Шестаков от «Новых людей» — 9,96%. Ранее, после обработки первых бюллетеней, Исаев набирал 45,8%, а Гарин — 50%. По партийным спискам на промежуточном этапе лидировала «Единая Россия».