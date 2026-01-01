В Ижевске создадут спортивно-цифровой фиджитал-центр

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На базе удмуртского отделения общества «Динамо» в Ижевске планируют открыть спортивно-цифровой фиджитал-центр. Соответствующее соглашение подписали врио главы республики Ольга Абрамова и председатель «Динамо» Анатолий Гулевский. Центр создадут в рамках государственной программы «Спорт России». Здесь планируют развивать тактическую стрельбу, фиджитал-футбол, единоборства, автогонки и тренировки с ритм-симуляторами. Для площадки закупят 20 игровых компьютеров, четыре приставки, два ритм-симулятора, два карт-симулятора, оборудование виртуальной реальности и лазертаг. Одновременно центр сможет принимать более 40 спортсменов. Открытие запланировано до конца года.