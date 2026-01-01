На обучение чиновников мобилизационной подготовке выделили 353 тысячи рублей

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В Удмуртии на обучение государственных и муниципальных служащих основам мобилизационной подготовки планировали выделить 353,3 тыс. рублей. Программа рассчитана на 48 академических часов и должна была пройти в очном формате до 5 декабря. В обучении планировали задействовать 20 чиновников. В программу включили вопросы перевода экономики на работу в условиях военного времени, мобилизационного планирования, воинского учёта и бронирования граждан, защиты гостайны и контроля мобилизационной подготовки. На конкурс поступила только одна заявка, поэтому он был признан недействительным. В пресс-службе главы Удмуртии уточнили, что подобный курс проводится с 2017 года как часть регулярной кадровой работы. Мобилизация в стране не планируется.