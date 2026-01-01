Проезд в автобусах Удмуртии подорожает на 13,2%



GigaChat GigaChat

С 3 октября стоимость проезда в пригородных и междугородних автобусах Удмуртии увеличится на 13,2%. Тариф вырастет с 3,40 до 3,85 рубля за один пассажиро-километр. Предусмотренные льготы для пассажиров сохранятся. Действующий тариф установили ещё в октябре 2024 года, а в 2025 году его не меняли. В правительстве республики повышение объясняют ростом расходов перевозчиков и необходимостью дальнейшего обновления общественного транспорта. Сейчас в Удмуртии действует 417 регулярных маршрутов, из них 187 — межмуниципальные.