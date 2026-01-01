Тарифы на ЖКУ в Удмуртии вырастут на 15%

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С 1 октября в Удмуртии вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Для республики правительство России установило повышение платы на 15%, при этом допустимое отклонение составляет 4,3 процентного пункта. В 2026 году второе повышение тарифов перенесли с лета на 1 октября. Среди причин роста власти называют то, что в предыдущие годы предельный индекс в республике был ниже, чем в соседних регионах. Также отмечаются высокий износ коммунальных сетей и нехватка работников на предприятиях ЖКХ из-за уровня заработной платы.