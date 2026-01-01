В Удмуртии провели первую пересадку почки пациенту с диабетом

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В Удмуртии впервые провели трансплантацию почки пациенту с сахарным диабетом второго типа. Мужчина много лет страдает хронической болезнью почек, а с конца 2025 года находился на диализе. Ранее в республике операции по пересадке почки пациентам с сахарным диабетом не проводили. Для подготовки к такому лечению врачи-эндокринологи первой РКБ Удмуртии прошли специальное обучение в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика И. И. Дедова. Врачи отметили, что наличие диабета требует особого подхода как во время операции, так и в послеоперационный период.