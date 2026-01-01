Более 320 заявлений на компенсации после подтопления подали жители Глазова

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Жители Глазова, пострадавшие от подтопления, подали более 320 заявлений на получение материальной помощи. Размер компенсации зависит от степени повреждений и составляет 10 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. рублей на человека. Приём заявлений продолжится до 1 декабря. Документы принимают в библиотеке «Зелёный мир» на улице Пряженникова, 33. Одновременно городские власти совместно с Минприроды Удмуртии прорабатывают меры, которые должны снизить риск повторения подобных подтоплений в будущем.