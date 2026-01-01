За девять месяцев Удмуртия получила 56 млн рублей госпошлины с продажи алкоголя

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За январь–сентябрь 2026 года бюджет Удмуртии получил более 56 млн рублей государственной пошлины, связанной с продажей алкоголя. За этот период выдали 386 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. В рамках контрольных мероприятий специалисты проверили 1954 объекта торговли. На 80 объектах выявили нарушения. По результатам проверок вынесли 95 постановлений об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила около 17 млн рублей.