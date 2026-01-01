Спортсмены Удмуртии завоевали три медали на чемпионате мира по сито-рю

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Спортсмены из Удмуртии завоевали три медали на соревнованиях по сито-рю в Японии. Золотую награду в возрастной категории 16–17 лет получил Радомир Сенатский. Арсений Крестьянинов стал бронзовым призёром среди участников 14–15 лет. Ещё одну бронзу завоевала Александра Капралова в категории 30–39 лет. Она также работала на турнире в качестве рефери. Юлия Главатских заняла пятое место в весе до 50 кг, а Илья Кручинский — пятое место среди мальчиков 12–13 лет. Следующие соревнования команда планирует провести в Индии.