В Ижевске спилят 17 аварийных деревьев

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В Ижевске планируют убрать 17 аварийных деревьев в районе реки Иж ниже плотины и проезда имени Дерябина. Подрядчиком работ станет ООО «Техноспил», стоимость контракта составляет 459 тыс. рублей. По одному порубочному билету предстоит убрать девять деревьев — ясени, клёны, тополя и ивы диаметром от 19 до 68 см. Ещё восемь деревьев, в том числе тополя и клёны, спилят по второму билету. Кроме того, подрядчик расчистит поросль на участках площадью 350 и 2000 кв. м. После работ древесные остатки вывезут и утилизируют, а территории очистят от мусора.