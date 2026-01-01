В школе Завьяловского района установили цифровой телескоп

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В Италмасовской школе Завьяловского района появился новый цифровой телескоп. Об этом сообщил глава района Константин Красноперов. После завершения тестирования и настройки оборудования ученики смогут наблюдать за планетами и далёкими звёздами с помощью высокотехнологичной оптики. В перспективе школьную обсерваторию планируют превратить в образовательный исследовательский центр. Также рассматривается возможность организовать удалённый доступ к телескопу для всех школ Удмуртии.