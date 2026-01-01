Гонщик из Удмуртии Леонид Рогозин стал чемпионом России по ралли

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Автогонщик из Удмуртии Леонид Рогозин завоевал титул чемпиона России по ралли 2026 года. Об этом сообщили в региональном Министерстве спорта. Финальный этап чемпионата «Татнефть» прошёл в Карелии. Экипаж Леонида Рогозина из Ижевска и Виктора Позерна из Санкт-Петербурга занял первое место в зачёте R3 по итогам сезона. Спортсмены набрали 172 очка и стали обладателями главного трофея страны в своём классе. На заключительном этапе соревнований дуэт также показал высокий результат, завоевав серебряные медали. В финальном туре участвовал и ижевчанин Александр Рогозин, выступавший в зачёте N4 вместе с Романом Дубовым из Ярославской области.