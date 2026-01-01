В Глазове замдиректора ЧМЗ получил семь лет колонии за мошенничество

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Заместителя генерального директора АО «ЧМЗ» в Глазове Алексея Майкова приговорили к семи годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии. По данным суда, в 2023–2024 годах мужчина создал компанию, формальным руководителем которой стало другое лицо. Используя своё служебное положение, он организовал восемь закупок IT-услуг в пользу этой фирмы, хотя предприятию они не требовались. Фактически работы выполняли сотрудники ЧМЗ или действующий подрядчик, а деньги перечислялись аффилированной организации. Ущерб предприятию составил 12 млн 988 тыс. рублей. Кроме того, 2 млн 278,5 тыс. рублей были легализованы через фиктивные договоры. Также заключили четыре договора на ремонт и разработку концепции общей стоимостью 6 млн 674,7 тыс. рублей, что нарушило интересы предприятия. Суд назначил Майкову штраф в размере 800 тыс. рублей. Также с него взыскали в пользу ЧМЗ сумму причинённого ущерба, а 6 млн 674,7 тыс. рублей обратили в доход государства.