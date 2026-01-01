В Удмуртии задержали двух молодых людей по подозрению в обслуживании сим-боксов

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В Удмуртии задержали 18-летнего и 22-летнего местных жителей, которых подозревают в обслуживании сим-боксов, использовавшихся мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным Следственного комитета, в апреле 2026 года на территории одного из садоводческих товариществ Завьяловского района молодые люди за вознаграждение установили оборудование для пропуска телефонного трафика — сим-бокс. Как утверждается, его использовали колл-центры для совершения мошеннических действий в отношении граждан России. Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. По местам жительства подозреваемых прошли обыски, у них изъяли мобильные телефоны. В отношении обоих молодых людей избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.