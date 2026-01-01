Сайт «Доступная генеалогия» в Удмуртии планируют открыть до 25 декабря

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Сайт «Доступная генеалогия», на котором размещены оцифрованные архивные документы, должен вновь заработать в Удмуртии не позднее 25 декабря 2026 года. Об этом сообщили в Центральном государственном архиве республики. На ресурсе опубликованы метрические книги удмуртских церквей, ревизские сказки и бланки переписи населения Российской империи 1897 года. Эти материалы помогают людям восстанавливать историю своих семей. С прошлого года на сайте ведутся технические работы, из-за которых удалённый доступ к архивным данным для многих пользователей оказался ограничен. Возобновление работы ресурса позволит вновь пользоваться этими материалами онлайн.