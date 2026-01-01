На АЗС «Газпрома» в Удмуртии отменили ограничения на продажу бензина

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На автозаправках «Газпрома» в Удмуртии сняли ограничения на отпуск бензина в одни руки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпромторга. Кроме того, на заправках «Лукойла» отменили ограничения на продажу дизельного топлива. При этом лимиты на отпуск бензина пока сохраняются на других заправках федеральных сетей. На АЗС «Татнефти» разрешено заправлять до 50 литров в городе и на трассе, «Башнефти» — до 30 литров, «Лукойла» — до 40 литров.