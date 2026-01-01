В первой РКБ Удмуртии ограничат посещение пациентов из-за ОРВИ

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С 5 октября в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии введут ограничения на посещение пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Меры связаны с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Родственников перестанут допускать к пациентам во всех круглосуточных клинических отделениях стационара. Исключения предусмотрены для отдельных реанимационных подразделений. Посещения сохранятся в отделении анестезиологии-реанимации, где лечат пациентов с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями разных профилей, в реанимации Регионального сосудистого центра, а также в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых.