В Удмуртии взыскали более 900 тысяч рублей, незаконно выведенных за рубеж

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Суд в Удмуртии постановил взыскать в доход государства более 900 тыс. рублей, которые были незаконно переведены за границу. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. В 2023 году компания заключила внешнеэкономический контракт на поставку пиломатериалов. Иностранный поставщик получил денежные средства в валютном эквиваленте на сумму более 900 тыс. рублей, однако товар в Россию не поставил, а деньги не вернул. Проверка установила, что сделка была заключена с целью незаконного вывода средств за пределы страны. Суд удовлетворил иск о взыскании денег в доход государства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.