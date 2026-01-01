В Ижевске тарифы на холодную воду и водоотведение выросли на 15%

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С 1 октября в Ижевске изменились тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в МУП «Ижводоканал». Стоимость одного кубометра холодной воды увеличилась с 47,60 до 54,74 рубля. Тариф на водоотведение вырос с 34,44 до 39,60 рубля за кубометр. В целом повышение составило 15%. В предприятии объяснили изменение тарифов объективными факторами и необходимостью масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. По словам директора «Ижводоканала» Владислава Катаева, значительную часть средств, поступающих от потребителей, направляют на аварийный ремонт сетей. Средний износ систем водоснабжения превышает 60%, поэтому предприятию необходимо увеличивать объём работ по ремонту инженерных сетей и сооружений.