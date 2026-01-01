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В Удмуртии 19 октября произошёл несчастный случай на производственном участке предприятия, занимающегося продажей техники и инструментов. Об этом сообщили в региональной Государственной инспекции труда. По предварительным данным, 47-летний водитель погрузчика вручную перемещал груз. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал с высоты около полутора метров. В результате происшествия он получил тяжёлую закрытую черепно-мозговую травму. Государственная инспекция труда начала проверку. Специалистам предстоит установить причины случившегося и выяснить, соблюдались ли на предприятии требования охраны труда.