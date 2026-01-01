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В Ижевске вновь организуют акцию по сбору старых автомобильных покрышек для переработки. Об этом сообщили в региональном регоператоре «Спецавтохозяйство». Сдать ненужные шины можно будет 28, 29 и 30 октября с 09:00 до 19:00 на площадке по адресу: улица Буммашевская, 5. Участникам необходимо самостоятельно оплатить приём покрышек. Стоимость зависит от их типа и размера: за легковые шины до R19 включительно, а также мото- и велопокрышки возьмут 150 рублей. Легковые шины от R20 будут принимать за 200 рублей, грузовые до R22,5 включительно — за 250 рублей. На площадке примут в том числе шипованные и окрашенные покрышки. Не принимаются шины на дисках, сельскохозяйственные, индустриальные, крупногабаритные и авиационные покрышки, шины от погрузчиков и порванные грузовые шины. Количество сдаваемых покрышек не ограничено. Кроме того, горожане смогут бесплатно сдать старое автомобильное стекло — лобовое, боковое и закалённое.